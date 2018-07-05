الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

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أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية التى تستهدف بعض القطاعات الروسية الاقتصادية لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 يناير 2019.



وذكر الاتحاد الأوروبى فى بيان بثه على موقعه الإلكترونى أن هذا القرار يأتى فى أعقاب تحديث من الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المجلس الأوروبى فى الفترة من 28 إلى 29 يونيو 2018 بشأن حالة تنفيذ اتفاقيات مينسك التى ترتبط بها العقوبات.



وتستهدف التدابير القطاعات المالية والطاقة والدفاع ومجال السلع ذات الاستخدام المزدوج. وتم فرض تلك العقوبات فى الأصل فى 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد رداً على الإجراءات الروسية التى تزعزع استقرار الوضع فى أوكرانيا وتم تعزيزها فى سبتمبر 2014.

يذكر أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو تشمل 3 مسارات مستقلة، هى القيود المفروضة على التأشيرات ضد المواطنين الروس، والعقوبات ضد القطاع الاقتصادى والشركات الروسية، والإجراءات التقييدية ضد شبه جزيرة القرم.