الإعلام الرسمى اليمنى يبرز زيارة وزير الإعلام والسفير لـ"اليوم السابع"

إيمان حنا

اهتم الإعلام الرسى لليمن ممثلا فى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وموقع سفارة اليمن بالقاهرة، بالزيارة التى قام بها الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، والدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة، برفقة وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدى وبليغ المخلافى المستشار الإعلامى للسفارة وعبد الرقيب منصور المستشار المساعد وحمود القدمى رئيس الفريق السياسى بالسفارة، لليوم السابع أمس، حيث التقوا برئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح وتم عقد ندوة تناولت آخر تطورات الوضع فى اليمن.

كما أشاد وزير الإعلام معمر الإريانى بالدور الذي تقوم به صحيفة اليوم السابع فى تغطية الأحداث والتطورات السياسية والعسكرية والانسانية في اليمن وإبراز جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتها التي ارتكبتها بحق الشعب اليمنى.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية، إلى الزيارة متناولة تصريحات الوزير التى أكد فيها عزم الحكومة الشرعية استكمال استعادة ما تبقى من المحافظات الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثى وفى مقدمتها الحديدة وصولاً الى العاصمة صنعاء وإنهاء الإنقلاب، وعودة مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها الدستورية.



موقع السفارة اليمنية

واستعرض الإرياني تاريخ الميليشيات الانقلابية واستمرارها في نقض كافة العهود والاتفاقيات التي تم توقيعها معها بدء بالحروب الستة وانتهاءً بانتهاك الهدن الانسانية خلال فترات المشاورات السياسية ، وهو ما يؤكد ان هذه الميليشيات لا يمكن ان تجنح للسلم.

وأضاف " لقد عمل الرئيس عبدربه منصور هادي جاهداً من أجل تحقيق السلام وعدم جر البلاد إلى مربع العنف والاقتتال والحرص على عدم إراقة الدم اليمني وعمل على احتواء كافة المكونات السياسية والمجتمعية فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وصياغة الدستور الجديد الا أن الميليشيات الحوثية اصرت على إفساد وتدمير كل محاولات بناء اليمن الاتحادي الجديد ومضت فى انقلابها الذى عانى شعبنا من ويلاته لما يقارب الأربع سنوات وما يزال".



سبأ

وثمن وزير الإعلام، دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التى لا يمكن أن ينسى اليمنيون مواقفها الأخوية الصادقة فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية، ولن ينسى الموقف الأخوى الصادق لدولة الامارات العربية المتحدة في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب والعودة الى مسار العملية السياسية من حيث توقفت، مشيدا بدور كافة الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية، مثنيا على دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم الجهود السياسية والانسانية، ودعم موقف الشرعية اليمنية فى كافة المحافل الاقليمية والدولية.

من جهته، أشاد سفير اليمن لدى القاهرة بالدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم الشرعية اليمنية من خلال مشاركتها في التحالف العربى، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى قد لعب دوراً مميزاً في دعم الشرعية ونقل صورة واضحة وحقيقية عن الوضع فى اليمن إلى الرأى العام العربى، مثمناً دور مؤسسة اليوم السابع من خلال تغطياتها ومتابعاتها المستمرة.

وجدد مارم التأكيد على عمق العلاقات اليمنية المصرية وتقدير الحكومة اليمنية للدعم المبذول من قبل الأشقاء في مصر حكومةً وشعباً، واستقبالها لعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية فى ظل هذه الظروف الصعبة.

كان رئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح، قد قدم شرحاً عن تاريخ نشأة المؤسسة ودورها فى تقديم إعلام مهنى وهادف للرأى العام العربى، مؤكدا أن تغطية الأحداث فى اليمن تأتى ضمن أولويات "اليوم السابع" وبما يضمن تقديم صورة واضحة عن حقيقة الميليشيات الانقلابية للرأى العام العربى والعالمى.