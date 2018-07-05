video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: قرار إغلاق الحدود لحماية الأمن وتجنب أية مخاطر

الخميس، 05 يوليه 2018 07:27 م
الأردن: قرار إغلاق الحدود لحماية الأمن وتجنب أية مخاطر الجيش الأردنى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكدت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، اليوم الخميس، أن بلادها اتخذت قرار إغلاق الحدود لحماية أمنها ولتجنب أية مخاطر قد تهدد أمنها ولا تحقق مصالحها.


وقالت غنيمات - فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن المطلوب من المجتمع الدولى والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما فى إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسى ينهى الأزمة فى الجنوب السوري، مشددة على أن مطلب الأمم المتحدة يجب أن يتم تنفيذه فى الداخل السورى لإيجاد مناطق آمنة للنازحين وإيصال المساعدات لهم.


وأضافت أن الحل ليس فى فتح الحدود بل فى التوصل لحل سياسى لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن الأردن مستمر بواجبه الإنسانى فى إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين فى الداخل السوري.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وساطة الأردن تُعيد المعارضة السورية لمائدة التفاوض مع الروس

الجيش السورى يتمركز على مقربة من الحدود مع الأردن فى محافظة درعا

الاردن

اخبار الاردن

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة