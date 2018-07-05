الأردن: قرار إغلاق الحدود لحماية الأمن وتجنب أية مخاطر

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أكدت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، اليوم الخميس، أن بلادها اتخذت قرار إغلاق الحدود لحماية أمنها ولتجنب أية مخاطر قد تهدد أمنها ولا تحقق مصالحها.



وقالت غنيمات - فى تصريح لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن المطلوب من المجتمع الدولى والأمم المتحدة أن يقوما بدورهما فى إغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسى ينهى الأزمة فى الجنوب السوري، مشددة على أن مطلب الأمم المتحدة يجب أن يتم تنفيذه فى الداخل السورى لإيجاد مناطق آمنة للنازحين وإيصال المساعدات لهم.



وأضافت أن الحل ليس فى فتح الحدود بل فى التوصل لحل سياسى لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن الأردن مستمر بواجبه الإنسانى فى إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين فى الداخل السوري.