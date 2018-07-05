اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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الرئيس السيسى يصدق على الموازنة العامة ويصدر قوانين بربط موازنات الدولة والهيئات





مصر تبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام.. وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لأدنى مستوى منذ 2010





صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.25 مليار دولار





العاصمة الإدارية تنتظر الشباب بـ4 أنواع من المشروعات والجهاز يمولها





المؤبد لمستشار محمد مرسى و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"





القاهرة فتح الحدائق مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن لمدة يومين بمناسبة العيد القومى للمحافظة

رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية





محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ 225 مليون يورو





"فيس بوك" يراوغ للهروب من قضية تسريب البيانات ومحامو: ليس شركة تكنولوجية وإنما "منصة نشر"