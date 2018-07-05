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الخميس، 05 يوليه 2018 09:01 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 05 يوليه 2018 08:22 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

 

1
 

الرئيس السيسى يصدق على الموازنة العامة ويصدر قوانين بربط موازنات الدولة والهيئات

 

2
 

مصر تبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام.. وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب لأدنى مستوى منذ 2010

 

3
 

صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

4

 

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.25 مليار دولار

 

5
 

العاصمة الإدارية تنتظر الشباب بـ4 أنواع من المشروعات والجهاز يمولها

 

6
 

المؤبد لمستشار محمد مرسى و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

 

7
 

القاهرة فتح الحدائق مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن لمدة يومين بمناسبة العيد القومى للمحافظة

 

8

رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية

 

9
 

 

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ 225 مليون يورو

 

10
 

"فيس بوك" يراوغ للهروب من قضية تسريب البيانات ومحامو: ليس شركة تكنولوجية وإنما "منصة نشر"

 


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محمد صلاح

فضائح فيس بوك

مشاريع العاصمة الإدارية

السيسي

الاحتياطى النقدى




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