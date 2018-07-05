استقالة رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة الانتخابات من منصبه

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلى المنصرى، استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية.

ودعا المنصرى، فى بيان صادر، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب إلى البدء فى إجراءات إحلال منصب رئيس الهيئة.