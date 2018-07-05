video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بالمكسيك لـ19 قتيلا

الخميس، 05 يوليه 2018 09:41 م
ارتفاع ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بالمكسيك لـ19 قتيلا انفجار فى المكسيك
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولون، إن 19 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ، قتلوا وأصيب العشرات فى انفجارين بمصانع للألعاب النارية خارج مكسيكو سيتى، اليوم الخميس، فى أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التى تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.

وقالت حكومة الولاية فى بيان إنه بعد الانفجار الأول فى منطقة تولتيبك وصل رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ إلى الموقع ثم وقع الانفجار الثاني.

وأظهرت صور تلفزيونية تصاعد عمود من الدخان فوق مبان بضواحى تولتيبك وعشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ بالمكان.

وقال لويس فيليبى بوينتى مدير وكالة الحماية المدنية للتلفزيون المحلى إن 19 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون.

ووقع العديد من الانفجارات بأسواق ومصانع ومستودعات للألعاب النارية فى منطقة تولتيبك التى تبعد حوالى 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي، منها سلسلة انفجارات كبيرة فى سوق فى ديسمبر 2016 أودت بحياة نحو 36 شخصا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مقتل أكثر من 17 شخصا فى انفجار مصنع للألعاب النارية بالمكسيك

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم

المكسيك اليوم

انفجار المكسيك




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة