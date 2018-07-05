ارتفاع ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بالمكسيك لـ19 قتيلا

رويترز

قال مسؤولون، إن 19 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ، قتلوا وأصيب العشرات فى انفجارين بمصانع للألعاب النارية خارج مكسيكو سيتى، اليوم الخميس، فى أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التى تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.

وقالت حكومة الولاية فى بيان إنه بعد الانفجار الأول فى منطقة تولتيبك وصل رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ إلى الموقع ثم وقع الانفجار الثاني.

وأظهرت صور تلفزيونية تصاعد عمود من الدخان فوق مبان بضواحى تولتيبك وعشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ بالمكان.

وقال لويس فيليبى بوينتى مدير وكالة الحماية المدنية للتلفزيون المحلى إن 19 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون.

ووقع العديد من الانفجارات بأسواق ومصانع ومستودعات للألعاب النارية فى منطقة تولتيبك التى تبعد حوالى 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي، منها سلسلة انفجارات كبيرة فى سوق فى ديسمبر 2016 أودت بحياة نحو 36 شخصا.