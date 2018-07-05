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الخميس، 05 يوليه 2018 11:26 م
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ارتفاع ضحايا الموجة الحارة فى كندا إلى 33 قتيلا

الخميس، 05 يوليه 2018 09:30 م
ارتفاع ضحايا الموجة الحارة فى كندا إلى 33 قتيلا الحر فى كندا- أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولون فى مجال الصحة، اليوم الخميس، إن عدد القتلى بسبب موجة حارة فى إقليم كيبيك فى كندا زاد إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 33 مع وصول الظروف المناخية القاسية فى وسط وشرق كندا إلى ذروتها.

وأضافت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من الضباب الدخانى لبعض مناطق الإقليم اليوم الخميس وهو اليوم الذى من المتوقع أن تنكسر فيه الموجة الحارة.

وقال المسؤولون إن 18 من الضحايا كانوا فى مونتريال بينما توفى الآخرون فى مناطق فى جنوب كيبيك.

وأضافوا أن الضحايا كانوا يعيشون فى ظروف صعبة وكثير منهم يعانى من مشاكل مثل تعاطى المخدرات أو أمراض مزمنة أو أمراض عقلية.

 

 


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