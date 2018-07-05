إيران لترامب: بسبب أخطائك.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار

(رويترز)

قال محافظ إيران فى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلى لرويترز، اليوم الخميس، إن سعر النفط سيصل قريبا إلى 100 دولار للبرميل بسبب تعطلات فى الإمدادات سببها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهونا من شأن توقعات بأن تساهم السعودية وروسيا فى دفع أسعار الخام للهبوط.

واتهم ترامب مجددا يوم الأربعاء أوبك بأنها تدفع أسعار الوقود للصعود، وحث حلفاء للولايات المتحدة، على ضخ المزيد من النفط إذا أرادوا أن تواصل واشنطن حمايتهم من خصمهم اللدود إيران.

وتواجه إيران، ثالث أكبر منتج للخام فى أوبك، عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية تدفع بعض المشترين إلى وقف مشترياتهم.

وقال أردبيلى لرويترز إن ترامب "كان يجب عليه أن يتوقع" أنه عندما يمنع إيران من الوصول إلى الأسواق العالمية، فإنه هو نفسه سينتهى به الحال إلى أن يكون "رهينة للسعودية وروسيا".

وتابع قائلا "مسؤولية دفع أسعار غير ضرورية للنفط من جميع المستهلكين فى العالم بأكمله، خصوصا فى محطات الوقود فى الولايات المتحدة، تقع فقط على عاتقك أنت (ترامب)، والسعر الذى يتجاوز 100 دولار لم يأت بعد".

ووجه ترامب انتقادات شديدة لأوبك فى الأسابيع الماضية. وقد يثير ارتفاع أسعار البنزين صداعا سياسيا للرئيس الجمهورى قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر، من خلال دحض مزاعم الجمهوريين بأن تخفيضاته الضريبية ساهمت فى دعم الاقتصاد.