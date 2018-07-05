إصابة شابين فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

الشرقية – منال العيسوى - فتحية الديب

أصيب شابين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها أمام مول "هايبر" بالعاشر من رمضان.

كان تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مول "هايبر وان" العاشر من رمضان، بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى، حيث أسفر الحادث عن إصابة شابين من الركاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى "الغندور" الخاص، لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تبين خطورة حالة أحدهما وحاجته لثلاث عمليات جراحية في يده.