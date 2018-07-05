video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شابين فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

الخميس، 05 يوليه 2018 11:16 ص
إصابة شابين فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية – منال العيسوى - فتحية الديب
إضافة تعليق
أصيب شابين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها أمام مول "هايبر" بالعاشر من رمضان.
 
كان تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مول "هايبر وان" العاشر من رمضان، بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوى، حيث أسفر الحادث عن إصابة شابين من الركاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى "الغندور" الخاص، لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تبين خطورة حالة أحدهما وحاجته لثلاث عمليات جراحية في يده.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بمحل كشرى بالعاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

حادث

العاشر من رمضان

حادث تصادم




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة