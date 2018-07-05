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الخميس، 05 يوليه 2018 08:22 ص
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إصابة ثمانية جنود كولومبيين بجروح فى هجوم لجيش التحرير الوطنى

الخميس، 05 يوليه 2018 08:03 ص
إصابة ثمانية جنود كولومبيين بجروح فى هجوم لجيش التحرير الوطنى مسلحون فى كولومبيا - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الكولومبية، أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح، بينهم اثنان أصابتهما خطرة، فى هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهم لدى مرورها فى منطقة ريفية مضطربة فى غرب البلاد، محملة حركة "جيش التحرير الشعبي" المتمردة مسؤولية الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان أن الجنود كانوا يقومون بـ"عمليات تفتيش عسكرية" فى منطقة ريفية فى ميناء بونافونتور (غرب) عندما انفجرت "عبوة ناسفة" لدى مرور آليتهم.

وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوة الناسفة زرعتها جبهة تشى غيفارا التابعة للجماعة المسلحة المنظمة جيش التحرير الشعبي".

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن العسكريين الجرحى يتبعون لسلاح البحرية فى الجيش وقد تم إخلاؤهم على متن طائرة إلى مدينة بونافونتور التى تضم المرفأ الرئيسى فى البلاد على المحيط الهادئ.

وبحسب البيان فإن "اثنين من الجرحى حالهم حرجة وسيتم إخلاؤهما فى الساعات المقبلة الى مدينة كالي".

وتجرى الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة مفاوضات سلام فى كوبا تهدف إلى إنهاء نزاع مسلح استمر نصف قرن بعد اتفاق سلام أول وقع نهاية 2016 بين الحكومة الكولومبية ومتمردى "القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا".

واستضافت الأكوادور منذ 2017 المفاوضات مع "جيش التحرير الوطني"، آخر حركة تمرد فى كولومبيا تضم نحو 1500 مقاتل، لكن كيتو أعلنت فى 19 أبريل أنها ترفض أن تستمر مقرا للمفاوضات بعد هجمات وعمليات خطف نفذها منشقون من حركة فارك على أراضيها.

وكان الحوار بين بوغوتا و"جيش التحرير الوطني" علق بسبب تصاعد المواجهات قبل أن يستأنف فى 15 أبريل.

 

 

       

 


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