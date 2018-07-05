إحالة مدير شئون طلبة حقوق عين شمس للمحاكمة لتزوير شهادات نجاح لـ 6 قطريين

كتب أحمد إسماعيل

ننشر تفاصيل إحالة نيابة حوادث غرب القاهرة، مدير شئون الطلبة بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتزوير شهادات نجاح لعدد 6 طلاب قطريين وافدين بالجامعة، مقابل مبالغ مالية نظير كل شهادة.

جاء قرار النيابة العامة عقب ورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتحريات الرقابة الإدارية.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بنيابة حوادث غرب القاهرة، أن المتهم اصطنع 6 بيانات نجاح لعدد 6 طلاب قطريين، مقابل مبالغ مالية، واعتبارهم ناجحين ومنقولين للفرقة الأعلى فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، رغم رسوبهم فى المواد الدراسية المخصصة لهم.

وتبين من التحقيقات أن الطلاب القطريين عقب حصولهم على الشهادات توجهوا لكلية الحقوق بجامعة بنها، للانتظام فى المرحلة التى يدرسون فيها، للتمكن من عدم كشفهم من قبل جامعة عين شمس، والانتظام بها حتى لا يشك احد فى نتائجهم الدراسية الحاصلين عليها من جامعة عين شمس، وتم مخاطبة جامعة بنها و إيقاف قيد هؤلاء الطلاب عقب اكتشاف الواقعة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يقوم بطبع شهادات النجاح لهؤلاء الطلاب، بنقلها من شهادات الطلاب الآخرين الناجحين فى الكلية، بنفس درجاتهم وتقديراتهم العلمية، ويقوم بتغيير الأسماء على الشهادات الجديدة للطلاب القطريين.

وكشفت التحقيقات أن الطلاب القطريين فور علمهم بالقبض على مديرشئون الطلاب، غادروا البلاد، خشية القبض عليهم وملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكدت أن موظفى شئون العاملين مع المتهم أقروا بأنه يقوم بالتعامل مع الطلاب بشكل مباشر، خاصة الطلاب الوافدين العرب، مما ترتب عليه الشك فيه من قبل هيئة الرقابة الإدارية ومن ثم ضبطه وإحالته لتحقيق فى الجامعة وعلى إثرها تم نقله من مدير شئون الطلاب إلى المدينة الجامعية، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيقات.