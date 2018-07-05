أمن سوهاج تشن حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات والمحكوم عليهم

سوهاج – عمرو خلف

شنت مديرية امن سوهاج حملة تحت اشراف اللواء عمر عبد العال مدير امن سوهاج اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام وبالتنسيق مع فرع الأمن العام و أسفرت عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12 حيازة المتهم " سمير ب ب "- 22 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جرجا ، كما تم ضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم " محمود ا م "- 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2540 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 .

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 5 أقراص تامول بحوزة المتهم " عبد القادر ا م ع " 38 سنة حاصل علي دبلوم زراعي ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2014 اداري قسم أول سوهاج لسنة 2018

و في مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ عدد " 777 " حكم ، ومجال مخالفات المرافق تم ضبط 67 مخالفة متنوعة ، وفـي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات ، تم ضبط عدد "17 " قضية .