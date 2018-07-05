أسعار النفط اليوم الخميس 5-7-2018 .. برنت يسجل 77.68 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس 5-7-2018، إذ بلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.7 % عن الإغلاق السابق، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.6 % إلى 73.69 دولار للبرميل.

ترامب يهدد اوبك

وعزى تراجع سعر النفط بعدما نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام، وتأثرت أسعار النفط أيضا بالخلاف التجارى المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذى أثار موجة هبوط أخرى فى الأسهم الآسيوية يوم الخميس، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوما على واردات الخام الأمريكية فى موعد لم تحدده بعد.

السعودية تنتج 10.5 مليون برميل

قالت مصادر فى أوبك لرويترز يوم الخميس إن السعودية أبلغت المنظمة أنها ضخت 10.488 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضى بزيادة قدرها 458 ألف برميل يوميا عن المستوى الذى قالت إنها أنتجته فى مايو.

وأضافت المصادر أن مجمل إمدادات السعودية إلى الأسواق فى يونيو كان أكثر ارتفاعا من مستويات الانتاج من الآبار، مما يشير إلى أن المملكة باعت نفطا من صهاريج للتخزين.

وقالت المصادر إن إمدادات السعودية إلى الأسواق فى يونيو بلغت 10.579 مليون برميل يوميا وهو رقم يشمل الاستهلاك المحلى وكل الصادرات، بما فى ذلك من صهاريج التخزين.

وقدرت كبلر للاستشارات أن صادرات السعودية من الخام زادت بمقدار 407 آلاف برميل يوميا فى يونيو إلى 7.62 مليون برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط الشهر الماضى على زيادة الإنتاج بدءا من يوليو، وتعهدت السعودية بزيادة ”محسوبة“ فى الإمدادات لكنها لم تقدم أرقاما محددة.