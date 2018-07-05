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الخميس، 05 يوليه 2018 05:58 م
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5 - 7 -2018

الخميس، 05 يوليه 2018 04:58 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5 - 7 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 5-7-2018.
 
 

البورصة توقف التداول على 11 سهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، القاهرة للخدمات التعليمية، المنصورة للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية، العربية لاستصلاح الأراضى، عبور لاند للصناعات الغذائية، العربية للمحابس.
 
 

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.
 
 
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
  
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 16125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2719 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 16205 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 
  
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 8.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%
 
 
- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 10.57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.19%
 
 
- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.90%
 
 
- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 7.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%
 
 
- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%
 
 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 17.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%
 
 
 - المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 7.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%
 
 
 
- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.91 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%
 
 
 
-  المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر  إغلاق 2.85 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%
 
 
 

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