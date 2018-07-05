أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 5-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 5-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.

وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 16125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2719 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 16205 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

شطب القاهرة للاستثمارات

أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها طلب من الممثل القانونى لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 47 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 10 يونيو الماضى الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24\6\2018.

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.

يأتى ذلك تنفيذاً لأحكام المادتين (55) و(55) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية.

بيع 2.7 مليون سهم بميراكو

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف-ميراكو، شراء حساب أسهم الشطب بالشركة لعدد 2.7 مليون سهم بقيمة 131 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة.

وكانت البورصة، قد قررت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقى طلبات البيع على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو، من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى بما فيهم الدائنين المرتهنين خلال الفترة من 27 يونيو إلى 4 يوليو.

ويبلغ رأسمال شركة ميراكو 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

شطب بنك الاتحاد الوطنى

أعلن بنك الاتحاد الوطنى، عن الجدول الزمنى لإجراءات زيادة رأس المال وشطب الأسهم، وذلك ردا على طلب البورصة بموافاتها بجدول زمنى معدل فى هذا الخصوص لعدم استيفاء البنك شروط وقواعد القيد.

وحدد البنك الجدول الزمنى، بحسب بيانه للبورصة اليوم الخميس، بالبدء فى إجراءات شراء الأسهم من المساهمين المعترضين على الشطب ديسمبر المقبل، وذلك بعد الحصول على. موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال، وتحديد القيمة العادلة وموافقة الجمعية على الشطب الاختيارى.

عدم زيادة أسعار السجائر

أكدت الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، عدم وجود أى زيادات على سعر بيع منتجاتها للمستهلك، مضيفة أنه حال زيادة أسعار سجائرها سيتم موافقة البورصة فور حدوثها.

وحققت الشركة الشرقية أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

كما عدلت الشرقية - ايسترن كومباني القوائم المالية للعام المالي 2016-2017 لترتفع أرباح العام 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في العام السابق له.