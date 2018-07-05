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الخميس، 05 يوليه 2018 06:40 م
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أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار فى جنوب غرب سوريا

الخميس، 05 يوليه 2018 04:58 م
أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار فى جنوب غرب سوريا أبو الغيط
كتب مصطفى عنبر
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دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الخميس، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى جنوب غرب سوريا.
 
وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم  2401 (2018) والذي يدعو الى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.
 
وأضاف المتحدث أن الأمين العام حذّر من تداعيات هذا التصعيد والذي من شأنه أن يقوِّض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، و يفاقم من حدة الأزمة الانسانية السورية. 
 
كما دعا الأمين العام كافة الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري الى العمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافراً من كافة قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، وبحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.
 
وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتابع بقلق وانزعاج شديدين التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخراً، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، وتصاعد أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، وبما يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا ويُهدد بانفجار الأوضاع  على الحدود مع الدول المجاورة.

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