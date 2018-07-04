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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:55 م
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2000 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق كاليفورنا وتحذيرات من اشتعال المزيد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:27 م
2000 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق كاليفورنا وتحذيرات من اشتعال المزيد حرائق الغابات فى كاليفورنيا
(أ ف ب)
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شارك أكثر من الفى إطفائى، أمس الثلاثاء، فى إخماد حرائق غابات كبيرة فى كاليفورنيا فيما حذرت السلطات من وصول الحرارة إلى درجات قياسية بحلول نهاية الأسبوع ما يمكن ان يتسبب بمزيد من الحرائق.

وقال مسؤولو الإطفاء أن الحريق اتى على أكثر من 28 ألف هكتار من الأراضى في مقاطعتي يولو ونابا بحلول الثلاثاء، وتم احتواء ما لا يزيد على 5% منه فقط.

وطلبت السلطات في ساعة متأخرة الاثنين من سكان العديد من المقاطعات الاستعداد للفرار في حال تفاقم الوضع.

والحريق الذي ينتشر بسرعة ولم يتسبب بوفيات او اصابات، اندلع ليل السبت الى الغرب من العاصمة سكرامنتو وامتد بسرعة جنوبا.

وحوّل الدخان والرماد المتطاير من الحريق لون السماء إلى البرتقالى ودفع إدارة الكوارث في سان فرانسيسكو إلى التحذير من نوعية الهواء وحضت المسنين والأطفال ومرضى القلب على تجنب القيام بجهد إضافى.

وتكافح فرق الأطفاء في الولاية حريقا آخر اطلق عليه "حريق باونى" تمت السيطرة على 80% بحلول صباح الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم جهاز الإطفاء تريشا أوستن لوكالة فرانس برس أن النيران اتت على أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضى فى مقاطعة ليك شمال سان فرانسيسكو ودمرت أيضا 22 مبنى.

وأضافت اوستن ان فرق الإطفاء تأمل فى إخماد الحريق بحلول نهاية الأسبوع. وأكدت ان موسم حرائق الغابات بدأ قبل موعده هذا العام ما يحتم على الطواقم البقاء فى حالة تأهب مستمر.

وحذر المسؤولون من اندلاع مزيد من حرائق الغابات مع احتفال الأمريكيين بالعيد الوطنى فى الرابع من يوليو عندما يقوم العديد منهم باطلاق الأسهم النارية المحظورة وإشعال النيران.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من إرتفاع كبير في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية للولاية بدءا من الجمعة، يمكن أن يتسبب ب"ظروف خطيرة تسمح بنشوب حرائق".

وقال حاكم كاليفورنيا جيري براون في بيان الاثنين ان مساحات اكبر من الاراضي اتت عليها النيران في كاليفورنيا فى الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.

وأوضح أن جهاز الإطفاء في كاليفورنيا كافح أكثر من 21 الف هكتار من حرائق الغابات هذا العام مقارنة بما معدله 9308 هكتارات فى الفترة نفسها السنوات الماضية.

ويقول الخبراء أن حرائق الغابات سببها الحرارة والجفاف وأن 129 الف شجرة تقريبا يبست في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وهجمات الحشرات.

وفى أماكن أخرى فى غرب الولايات المتحدة تقوم فرق الإطفاء بمكافحة العديد من حرائق الغابات في كولورادو ويوتاه وواشنطن وأوريجون.


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