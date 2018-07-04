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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:17 م
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وصول الزورق الإسبانى "أوبن آرمز" إلى ميناء برشلونة وعلى متنه 60 مهاجرا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:24 م
وصول الزورق الإسبانى "أوبن آرمز" إلى ميناء برشلونة وعلى متنه 60 مهاجرا سفينة مهاجرين
برشلونة (أ ش أ)
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وصل إلى ميناء برشلونة بإسبانيا الزورق الإسبانى "أوبن آرمز" الذى تديره مؤسسة "بروأكتيفا أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وعلى متنه 60 مهاجرا تم إنقاذهم بعد أن رفضت دخوله إيطاليا ومالطة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الأربعاء، أن زورق "أوبن آرمز" وصل إلى إسبانيا بعد مرور أسبوعين ونصف من وصول "أكواريوس" وعلى متنه 630 مهاجرا هبطوا فى فالنسيا فى 17 يونيو الماضى وذلك بعد مرور أسبوع من التوتر فى أوروبا حول سياسة الهجرة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم خدمات الدولة المركزية فى إقليم كاتالونيا أن ثلاثة فرق من الصليب الاحمر ستقوم بفحص 60 مهاجرا (50 رجلا و5 نساء و5 قاصرين بما فى ذلك 3 غير مصحوبين بذويهم) وذلك بعد مرور البحر المتوسط لمدة اربعة ايام.

واضافت الشبكة أنه سيتم انزلهم من السفينة ليتم فحص هويتهم من قبل السلطات وذلك قبل نقلهم إلى مراكز الإيواء.

وكانت إيطاليا قد رفضت دخول القارب حيث قال وزير داخليتها "ماتيو سلافيني" إنه لا يامل فى وصول القارب لميناء إيطالى وطلب منهم الذهاب لمالطة التى رفضت أيضا دخوله.

يذكر أنه قبل أسابيع قليلة، استقبلت أسبانيا مركب الإنقاذ "أكواريس" ومركبين أخرين من خفر السواحل الإيطالية يحملون 630 مهاجرا بعد رفض إيطاليا ومالطة دخولهم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى عقد اجتماعا لبحث القضية وأعلن أن الدول قد تنشيء طواعية مراكز للمهاجرين داخل الاتحاد.

زورق انقاذ "أوبن أرمز" فى طريقه إلى ميناء برشلونة
زورق انقاذ "أوبن أرمز" فى طريقه إلى ميناء برشلونة

 

زورق "أوبن أرمز"
زورق "أوبن أرمز"

 

الزورق يرسو فى ميناء برشلونة
الزورق يرسو فى ميناء برشلونة

 

سفينة الانقاذ تعمل تحت إدارة إحدى الجمعيات الخيرية فى إسبانيا
سفينة الانقاذ تعمل تحت إدارة إحدى الجمعيات الخيرية فى إسبانيا

 

السفينة وعلى متنها عدد من المهاجرين
السفينة وعلى متنها عدد من المهاجرين

 

سفينة الإنقاذ
سفينة الإنقاذ

 

سفن الإنقاذ واجهت تحديات فى الأيام الماضية بسبب رفض عدة دول استقبالها
سفن الإنقاذ واجهت تحديات فى الأيام الماضية بسبب رفض عدة دول استقبالها

 

السفينة أثناء رسوها بميناء برشلونة
السفينة أثناء رسوها بميناء برشلونة

 

أحد المهاجرين يلوح بيده من السفينة
أحد المهاجرين يلوح بيده من السفينة

 

سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" وعلى متنها عدد من المهاجرين
سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" وعلى متنها عدد من المهاجرين

 

مصاعب عدة واجهها المهاجرون فى رحلتهم
مصاعب عدة واجهها المهاجرون فى رحلتهم

 

السفينة
السفينة

 

نشطاء يرتدون ملابس العوم بينما يقفون على تمثال كريستوفر كولومبوس ببرشلونة
نشطاء يرتدون ملابس العوم بينما يقفون على تمثال كريستوفر كولومبوس ببرشلونة

 

نشطاء "أوبن أرمز" يقفون فوق تمثال كريستوفر كولومبوس
نشطاء "أوبن أرمز" يقفون فوق تمثال كريستوفر كولومبوس

 

سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز"
سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز"

 


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