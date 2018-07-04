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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:37 م
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وزير خارجية الأردن: الوضع في جنوب سوريا مبعث قلق بالغ

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:50 ص
وزير خارجية الأردن: الوضع في جنوب سوريا مبعث قلق بالغ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
رويترز
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قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى، اليوم الأربعاء، أن الوضع فى جنوب سوريا مبعث قلق بالغ، وأضاف قائلا "علينا تقديم العون لتفادى كارثة إنسانية هناك".

وأضاف قائلا أن الحوار السياسى ووقف إطلاق النار أولوية فى جنوب سوريا، وانه يجب تسوية الوضع فى جنوب سوريا فى أسرع وقت ممكن.

وتعليقا على ضربات مدفعية من سوريا قال الصفدى أن قواتنا مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد، وأن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر إذن سوريا بالعبور.

وأعلنت جمانة غنيمات وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمسالثلاثاء، أنه اعتباراً من يوم غد سيتم فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات والإعانات للنازحين، مؤكدة استمرار الدور الإنسانى الذى يقوم به الأردن لمساعدة الأشقاء السوريين.

وقالت غنيمات -فى تصريح لها- إن عدد شاحنات المساعدات والإعانة التى عبرت الحدود إلى سوريا اليوم بلغ 36 شاحنة، لافتة إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية مستمرة باستلام التبرعات للأشقاء السوريين.

يذكر أن عدد الشاحنات التى عبرت من الأردن لمساعدة النازحين السوريين على الحدود بين البلدين بلغ خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 122 شاحن


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