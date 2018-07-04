وزير المستقبل بالإمارات: مسبار "الأمل" الإماراتى يصل المريخ 2021

كشف محمد بن عبد الله القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، عن بناء أول قمر صناعى عربى عربى يحمل اسم "خليفة سات" وإطلاقه قريبًا بأيادٍ إماراتية، كما سيشهد العام المقبل صعود أول رائدة فضاء إماراتية، وبحلول عام 2021 سيصل مسبار "الأمل" إلى المريخ.

وقال "القرقاوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية " Dmc"، إن الشيخ محمد بن راشد يؤكد ضرورة إضافة قطاعات جديدة حتى يتم تحقيق معدلات نمو جيدة اقتصاديًا.

وأوضح، أن الحكومات تبنى مستقبل المجتمعات والأفراد، ولابد أن يكون لديها رؤية متكاملة