video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعاون الاقتصادي الألماني: نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:05 م
وزير التعاون الاقتصادي الألماني: نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى كل من ألمانيا والنمسا، التقي وزير الخارجية سامح شكري بوزير التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني "جيرد مولر" اليوم الأربعاء.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أشاد خلال اللقاء بالمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامىّ 2017 و2018، معرباً عن تطلعنا لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر التى لا تتجاوز 2.5 مليار يورو.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية رحب خلال المقابلة بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب، والتى عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة فى أكتوبر 2017 أثناء زيارة الوزير مولر لمصر. 

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على حرصنا على تنفيذ ما تم تناوله خلال لقاء السيد الرئيس مع الوزير "مولر" فى القاهرة خلال أكتوبر 2017 من دعم التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في قطاع التعليم بشقيه الأساسى والفنى باعتبار هذا الموضوع بمثابة أولوية للدولة المصرية. 

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين مصر وألمانيا بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية.

ومن جانبه عبر الوزير الالماني عن تقديره الكبير للشراكة التنموية مع مصر والتي تعد نموذجاً ناجحاً لاسيما في ظل الاجراءات الهامة والجريئة التي اتخذها السيد الرئيس لإصلاح البنية الاقتصادية، وهو ما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بالمجتمع المصري.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى: مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات

سامح شكرى: مصر تولى أهمية كبرى للتعاون مع ألمانيا فى المجالات الاقتصادية

سامح شكرى يستهل يومه الثانى بألمانيا بإفطار عمل مع النائب نوربرت روتيجن

مصر

أخبار مصر

سامح شكرى

وزير الخارجيه

أخبار ألمانيا




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة