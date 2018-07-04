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الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:06 م
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واشنطن ستدرس تخفيف العقوبات عن مستوردى النفط الإيرانى كل حالة على حدة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:18 م
واشنطن ستدرس تخفيف العقوبات عن مستوردى النفط الإيرانى كل حالة على حدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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قال مسؤول بارز فى وزارة الخارجية الامريكية، إن ادارة ترامب ستنظر فى طلبات التنازل عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران على أساس "كل حالة على حدة"، فى خطوة تعد تراجع سياسة التهديدات بوقف جميع الوراردات الإيرانية حتى موعد 4 نوفمبر.

وقالت صحفية "وول ستريت جورنال"، إن المشترين من النفط الخام الإيرانى يأملون فى الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية وأن يكون لديهم المزيد من الوقت لخفض المشتريات.

وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها فى عدة سنوات الأسبوع الماضي بعد أن أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة ستعمل على خفض صادرات إيران بشكل أسرع مما كان متوقعا.

 


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