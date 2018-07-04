واشنطن تمنح الجنسية لـ14 ألف مواطن احتفالا بذكرى استقلالها الـ242

واشنطن أ ش أ

ذكرت وكالة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، أنها تحتفل اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ242 لإعلان الاستقلال من خلال الترحيب بأكثر من 14 ألف مواطن أمريكى جديد من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الوكالة - وفقا لقناة الحرة الأمريكية - أنها تقيم بين الـ 28 من يونيو والـ 10 من يوليو الجارى نحو 175 من المراسم الرسمية لمنح الجنسية والتى تشمل أداء المهاجرين القسم.

وانطلقت أنشطة الوكالة الخاصة بعيد الاستقلال بمراسم فى 28 من الشهر الماضى فى محكمة مقاطعة بيكسار فى مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس حيث أدى 37 شخصا من 18 دولة، القسم ليصبحوا مواطنين أمريكين.

وتمنح الوكالة الجنسية لما بين 700 ألف و750 ألف شخص تقريبا كل عام، وفى السنة المالية 2017 حصل 716 ألف مهاجر على الجنسية الأمريكية.