نقيب الزبالين: مهمتنا جمع القمامة من المنازل.. ولا علاقة لنا بالشوارع

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بمحافظة القاهرة، إن منظومة النظافة الجديدة، بدأ تطبيقها بالمحافظة بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية، وذلك فى أحياء باب الشعرية، والوايلى، وعين شمس، حيث تم التعاقد مع هيئة النظافة، مشيرًا إلى أن عقد شركة أوروبا 2000 فى المعادى انتهى أيضًا، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق بحى غرب يوليو الجارى، مضيفًا: وتباعًا كلما انتهى عقد الشركة فى منظقة يبدأ أعضاؤنا.

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": وأكدنا على المحافظ وهيئة النظافة أن صلب عملنا هو الوحدات السكنية والمنشآت السياحية، والشارع ليس لنا علاقة به، لذلك الهيئة نشرت إعلانات لطلب عمال، وأرسى الطلب على نقابة الزراعيين لتوريد 1500 عامل لكل حى ككناسين للعمل 3 ورديات، لإحكام منظومة المخلفات فى محافظة القاهرة، بعد تخارج الشركات.