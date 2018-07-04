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نائب رئيس الوزراء الروسى: نمتلك أسلحة يعجز الغرب عن الرد عليها

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:52 م
نائب رئيس الوزراء الروسى: نمتلك أسلحة يعجز الغرب عن الرد عليها الجيش الروسى
وكالات الأنباء
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسى، يورى بوريسوف، بأن بلاده تمتلك 6 أسلحة يعجز الغرب عن الرد عليها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وفى حديث أدلى به، يوم الأربعاء 4 يوليو الجارى، لصحيفة "فوينو بروميشلينى كورير"، أشار بوريسوف إلى أن منظومة "سارمات" للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات من بين تلك الأسلحة، إضافة إلى دبابة "تي-14" المصنعة على منصة "أرماتا"، عدا عن منظومة "نودول" المضادة للأقمار الاصطناعية، ومنظومة "إس-500" للدرع الصاروخية، ومنظومة الحرب الإلكترونية "تيرادا-2 إس" والمقاتلة التكتيكية الحاملة للصواريخ فرط الصوتية.

وقال بوريسوف إن الجيش الروسى بدأ بتزويد وحداته بتلك الأسلحة المتطورة، ويتوقع أن تستكمل تلك العملية بحلول عام 2027.

يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أعلن فى رسالة موجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية عن تصميم  منظومة "أفنغارد" فرط الصوتية، القادرة على التحليق فى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوى بسرعة تفوق سرعة الصوت 20 ضعفا.

وعلاوة على ذلك، أشار الرئيس الروسى إلى منظومة "سارمات" للصواريخ الاستراتيجية ومنظومة "كينجال" الجوية. كما كشف الرئيس عن صاروخ مجنح مزود بمحرك نووى وغواصة ذرية مسيرة ونظام سلاح ليزرى.

 


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