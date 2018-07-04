موجز أخبار الـ6.. النقض تلغى إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إلغاء محكمة النقض إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين وتعيد القضية لـ"الجنايات".

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

السيسي يستقبل وفدا وزاريا إماراتيا ويبحث تبادل الخبرات بين المؤسسات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً وزارياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم كلاً من محمد عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة.

قال مصدر أمنى بإدارة مرور الجيزة، إقامة إنه سيتم إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لإنشاء محطة مترو لمدة 3 سنوات لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، إقامة وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

نقلت وكالة عن مصدر قوله أن سيارة اصطدمت بحشد من المشاة فى مدينة سوتشى التى تستضيف مباريات فى كأس العالم وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 أخرين.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا جيلا جديدا من المدن الذكية، وتوجد خطة حاليا لإنشاء 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة لديها حاليا 150 ألف طن سكر مخزون استراتيجى بمنافذ ومخازن الشركة بمحافظات الوجه البحرى بجانب ما تستلمه الشركة من شركات السكر بشكل مستمر، كما توجد كميات كبيرة من زيت الطعام تصل لأكثر من 8 آلاف طن زيت وكميات من الأرز الأبيض، وأنه يتم توفير المنتجات والسلع أولا بأول، إضافة إلى وجود مخزون من السكر والسلع لدى الشركات الأخرى.

أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 نائبا آخرين، والتى تحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشان الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة للجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من 52 جنيها إلى 45 جنيها لتخفيف العبء على المواطنين.

أفرجت مصلحة السجون عن 394 من نزلاء السجون و642 سجيناً إفراجا شرطيا استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018 .

حين تلغى محكمة النقض قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين تلغى معه بالتبعية جميع الآثار الناتجة على الإدراج، التى من أبرزها الوضع على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر وأيضا تجميد الأموال والأصول، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة لأبو تريكة فبالرغم من إلغاء قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين من قبل محكمة النقض، إلا أنه سيظل مدرجا على قوائم الترقب وستظل أمواله مجمدة، وذلك لوجود قرار إدراج آخر صادر له فى قضية مختلفة غير التى فصلت فيها محكمة النقض اليوم.

تمكنت ادارة التامين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر قبل سفره إلى القيصم.

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف النشر فى كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط 20 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والغش أثناء الامتحانات، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين والغش أثناء الامتحانات.

قال مصدر قانونى، إن القرار الصادر من محكمة النقض منذ قليل بإلغاء إدراج اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة والطاعنين الآخرين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، يسرى على جميع المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين ، والصادر بحقهم قرار من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال بتاريخ 12 يناير 2017، حتى من لم يتقدموا بطعن على القرار أمام محكمة النقض.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 193 عمارة بمشروع "المحروسة 1و2"، بمدينة النهضة حى السلام ثان، وهى جاهزة للافتتاح، موضحا أن المشروع يضم نحو 4900 وحدة سكنية، وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يوليو، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد شاملة الزيادة المقررة وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الخميس 5 يوليو.

يرصد كوكب الزهرة الليلة بالأفق الغربى بسماء الوطن العربى، وطوال شهر يوليو الجارى وسيبقى يزين سماء الأفق الغربى حتى أكتوبر المقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى فى الأسبوع الأخير.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك سيقام بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدورى الممتاز.

كشفت تقارير صحفية عن غياب إدينسون كافانى مهاجم منتخب أوروجواي أمام فرنسا فى الدور ربع النهائى لكأس العالم 2018 خلال المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب "نوفجورود"، بسبب الإصابة.

أبوتريكة ضمن 1538 شخصا ألغت النقض قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين

محبو الفنانة أصالة تساءلوا خلال الفترة الماضية عن سبب عدم مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان موازين، لأنها كانت تحرص من جانبها على المشاركة سنويًا في المهرجان، حيث شهدت حفلاتها إقبالا جماهيريا كبيرا.

تعد المدن السياحية التابعة لمحافظة البحر الأحمر، الوجه السياحية الأولى للسياحة الألمانية فى الشرق الأوسط، وتحديدا مدينتى مرسى علم والغردقة والمنتجعات السياحية الكبيرة الرابطة بين المدن بعضها البعض، وتحديدا المناطق السياحية الهادئة البعيدة عن الصخب والتجمعات السكنية الأخرى مثل الجونة وسهل حشيش ومكادى وسوما باى.

لا شك أن وزارة الصحة تعد مثالا حقيقيا على تمكين المرأة وإسناد الوظائف القيادية لها كأول مرة يجتمع فيها عدد كبير من القيادات النسوية فى تاريخ الوزارة بداخلها ليصبح بيدهم مقاليد الأمور وتصريف شئون الوزارة وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي فى حرصه على أن تلعب المرأة دورا فى صناعة المستقبل.



