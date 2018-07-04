موجز أخبار الساعة 1 .. مصر تحصل على 2 مليار دولار من صندوق النقد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزير المالية عن تسلم مصر 2 مليار دولار من صندوق النقد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.





أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان عن ضبط عناصر من شبكة إجرامية منظمة تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات بين لبنان ومصر "داخل جلود المواشى".. مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع السلطات المصرية المختصة وضبط آخر شحنة مخدرات مهربة.





أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، دعم بلاده الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب.

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 30 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم أمس الثلاثاء.

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تولى اهتماما للتعاون مع ألمانيا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.





عقد وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات ثنائية مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس.

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت المقبل، اجتماعا مع مديري المحافظات ورؤساء مكاتب التموين بجميع المحافظات لمناقشة طرق إضافة المواليد الجديدة وكيفية تسجيلهم سواء من خلال مكاتب التموين او اليكترونيا ووكذلك الشروط التى سيتم على أساسها إضافة المواليد.

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء إن طهران ستبقى فى الاتفاق النووى فقط إذا ضمنت باقى الدول الموقعة عليه مصالحها بعد انسحاب الولايات المتحدة.

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن المنح المقدمة من قبل الحكومة اليابانية لطلاب المرحلة الثانوية للمصريين الراغبين فى استكمال دراستهم الجامعية فى الجامعات اليابانية والكليات المتخصصة لعام 2018/2019، نستعرض أهم المعلومات عن هذه المنح كالتالى:





عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بصلاح سالم، لبحث التعاون بين الوزارات الثلاثة فى دعم مشروعات الشباب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه المشروعات.

غادر مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، متوجهاً إلى ألمانيا، لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية، عقب العملية الناجحة التى أجراها هناك شهر نوفمبر الماضى.