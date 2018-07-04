مقتل شخص وإصابة 7 بإنفجار عبوتين ناسفتين فى بغداد

بغداد أ ش أ

قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين فى منطقة الشعلة شمالى العاصمة العراقية بغداد .

وقال مصدر أمنى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء إن "عبوتين ناسفتين انفجرت داخل سوق فى منطقة الشعلة شمالى بغداد ، مساء اليوم ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين ".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها.