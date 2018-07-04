مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات فى حادث مرورى بكينيا

نيروبى (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات فى تصادم حافلة وشاحنة فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، على طريق سريع مزدحم جنوب شرقى العاصمة الكينية نيروبى.

وقال تلفزيون (إن.تى.فى) إن الحادث، الذى تسبب فى اشتعال نار أحرقت المركبتين، وقع قرب بلدة إيميل على بعد 125 كيلومترا جنوب شرقى نيروبى.

وذكرت صحيفة ديلى نيشن أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب.

وتشير أحدث إحصاءات على الموقع الإلكترونى لمنظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث الطرق تودى بحياة 3 آلاف إلى 13 ألف كينى سنويا.