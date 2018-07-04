مصادر يمنية: مليشيات الحوثى تستهدف نزلاء الفنادق والمسافرين

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأربعاء، بأن مليشيات الحوثى قامت بتضييق الخناق على نزلاء الفنادق فى مدينة الحديدة بالساحل الغربى لليمن، وقاموا باعتقال المسافرين الذى يمرون عبر نقاط التفتيش بالمدينة.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الميليشيات الحوثية أجبرت ملاك الفنادق فى عدد من شوارع المدينة على رفض استقبال النزلاء بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عنها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من إدارات الفنادق بعدم استقبال النزلاء، إلا بعد إبرازهم تصريحا من قسم الشرطة التابع للحوثيين فى المنطقة ذاتها، وبرر المتمردون ذلك بأنها إجراءات أمنية.

وفى غضون ذلك، نفذت الميليشيات الإرهابية حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المسافرين عبر نقاط التفتيش التابعة لها فى منافذ محافظة تعز الحدودية مع مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية ومسافرون أن ميليشيات الحوثى نصبت العديد من نقاط التفتيش على الخط الرابط بين محافظة تعز وعدن، واعتقلت العديد منهم بحجة ذهابهم إلى عدن للالتحاق بقوات المقاومة فى الساحل الغربي، كما طالت الاعتقالات عشرات من العمال والموظفين، الذين قصدوا عدن طلبا للعمل.