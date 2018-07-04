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مستشار الأمن القومى الألمانى يؤكد لشكرى دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:32 م
مستشار الأمن القومى الألمانى يؤكد لشكرى دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر
كتب أحمد جمعة
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فى إطار زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، عقد وزير الخارجية سامح شكرى لقاء مع مستشار الأمن القومى الألمانى يان هاكر بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

 

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء ما شهدته الأعوام الثلاثة الماضية من تطورات إيجابية وتزايداً فى وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، حيث التقى السيد الرئيس والمستشارة الألمانية سبع مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما بين برلين والقاهرة ودافوس، فضلاً عن تبادل ست زيارات لوزيرىّ الخارجية منذ عام 2015.

 

وفى هذا الصدد، أبرز أبو زيد تأكيد وزير الخارجية على تطلعنا لاستمرار الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، ورغبتنا فى العمل على المزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأضاف أبو زيد، أن اللقاء مع مستشار الأمن القومى الألمانى تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية/ الألمانية، واتسم بالشفافية الكاملة، بشكل عكس خصوصية العلاقة بين البلدين. كما تناول بقدر من التفصيل التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الوضع فى سوريا والجهود المبذولة لإعادة تفعيل العملية السياسية، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة استئناف المباحثات السياسية فى أسرع وقت، ووضع حد لحرية حركة التنظيمات الإرهابية على الاراضى السورية، ووقف التدخلات الأجنبية السلبية فى الشأن السوري. كما تطرقت المحادثات إلى الاتفاق النووى الإيرانى والتحديات التى تواجهه ومستقبل تنفيذ الاتفاق وتأثيراته الإقليمية. 

 

واتصالاً بمسار العلاقات الثنائية، أوضح أبو زيد أن الجانبين ثمنا التطورات الايجابية التى شهدتها العلاقات الثنائية مؤخراً، ومنها دخول البروتوكول الإضافى لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر حيز النفاذ، وكذلك التوقيع فى 7 يونيو 2018 على اتفاق إنشاء مكتبى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وبنك التنمية الألمانى KFW فى القاهرة، فضلاً عن التعاون فى مجال الهجرة والتطلع إلى عقد جولة ثانية من الحوار الثنائى حول قضايا الهجرة.

 

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن مستشار الأمن القومى الألمانى حرص على الاستفسار عن التقدم المحرز فى تنفيذ عملية سيناء 2018، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً وتقييماً لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وهو ما أعرب مستشار الأمن القومى عن تقدير بلاده الكامل له، ولحجم التضحيات التى تقدمها مصر فى حربها ضد الإرهاب، ودعم المانيا الكامل لمصر فى تلك الجهود.

 


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