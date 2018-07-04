video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى: الخيارات مفتوحة لمواجهة "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء"

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:44 م
مسئول فلسطينى: الخيارات مفتوحة لمواجهة "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء" الكنيست الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون اقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، هو قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطينى.

وأكد الوزير الشيخ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه فى حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ القيادة الفلسطينية سلسلة من القرارات والإجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذى يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة.

وشدد على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق فى محاكمة تاريخ وحاضر الشعب الفلسطينى وكفاحه الوطنى من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد أن هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية إقليميا ودوليا، لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكنيست الإسرائيلى يصادق على قانون تجميد مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين

تل أبيب تمنح أردوغان قبلة التتويج.. الكنيست يلغى التصويت على الاعتراف بمذبحة الأرمن..ونائبة بالكنيست: حكومة نتنياهو رفضت المشروع حفاظا على العلاقات مع رئيس تركيا.. والديكتاتور أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الكنيست الإسرائيلى يلغى التصويت على مشروع قانون يعترف بـ"إبادة الأرمن"

الكنيست يقر مشروع يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية

الكنيست الإسرائيلى

فلسطين

إسرائيل

أخبار عربية

الشهداء




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة