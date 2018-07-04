video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسؤولة أفريقية تشيد بنجاح قمة نواكشوط

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 ص
مسؤولة أفريقية تشيد بنجاح قمة نواكشوط قادة الاتحاد الإفريقى
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

أشادت الدكتورة نميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقى بنجاح قمة نواكشوط، معربة عن أملها فى أن تتم متابعة تنفيذ قراراتها بشكل جاد وحازم.

ونقلت صحيفة "الصحراء" الموريتانية، عن المسؤولة الأفريقية قولها إن القمة التى نظمت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط نجحت بكل المقاييس، حيث مرت بسلام من الناحية الأمنية و التنظيمية، وكذلك فى ما يتعلق بالمحتوى، وفق تعبيرها.

وأضافت نميرة أن القمة انتهت باعتماد موازنة الاتحاد الأفريقى للعام 2019، مع اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التصحيحية الخاصة بعملية الإصلاح الهيكلى والمؤسسى للاتحاد، وكذلك عدد من القرارات الخاصة بالقمة القادمة التى ستعقد فى أديس أبابا والقمة التى ستعقد فى النيجر 2019.

وأكدت نميرة على أنه تم إجراء عدد من الانتخابات الخاصة بالمحكمة الأفريقية واللجنة الأفريقية للقانون الدولى وعدد آخر من الأجهزة التابعة للاتحاد خلال هذه القمة، كما تم تناول أجهزة الاتحاد مثل البرلمان الأفريقى ومجلس مكافحة الفساد، مختتمة بالقول إن القمة شهدت مناقشة عدد من الملفات بصراحة وعمق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الافريقى بموريتانيا

49 عضوًا بالاتحاد الأفريقى يوقعون على اتفاقية التجارة القارية الحرة

الاتحاد الأفريقى يرفض مقترح أوروبا بإقامة منصات لاستقبال وفرز المهاجرين

الاتحاد الافريقى

نواكشوط

اخبار الاتحاد الافريقى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة