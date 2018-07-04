مسؤولة أفريقية تشيد بنجاح قمة نواكشوط

نواكشوط (أ ش أ)

أشادت الدكتورة نميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقى بنجاح قمة نواكشوط، معربة عن أملها فى أن تتم متابعة تنفيذ قراراتها بشكل جاد وحازم.

ونقلت صحيفة "الصحراء" الموريتانية، عن المسؤولة الأفريقية قولها إن القمة التى نظمت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط نجحت بكل المقاييس، حيث مرت بسلام من الناحية الأمنية و التنظيمية، وكذلك فى ما يتعلق بالمحتوى، وفق تعبيرها.

وأضافت نميرة أن القمة انتهت باعتماد موازنة الاتحاد الأفريقى للعام 2019، مع اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التصحيحية الخاصة بعملية الإصلاح الهيكلى والمؤسسى للاتحاد، وكذلك عدد من القرارات الخاصة بالقمة القادمة التى ستعقد فى أديس أبابا والقمة التى ستعقد فى النيجر 2019.

وأكدت نميرة على أنه تم إجراء عدد من الانتخابات الخاصة بالمحكمة الأفريقية واللجنة الأفريقية للقانون الدولى وعدد آخر من الأجهزة التابعة للاتحاد خلال هذه القمة، كما تم تناول أجهزة الاتحاد مثل البرلمان الأفريقى ومجلس مكافحة الفساد، مختتمة بالقول إن القمة شهدت مناقشة عدد من الملفات بصراحة وعمق.