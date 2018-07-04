video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مريض نفسى يعتدى على عامل بسبب إغلاق مسجد فى أكتوبر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:16 م
مريض نفسى يعتدى على عامل بسبب إغلاق مسجد فى أكتوبر متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعتدى مريض نفسى على عامل بأحد المساجد فى أكتوبر، وأصابه بجرح باستخدام قطعة زجاج، لاعتراضه على إغلاق المسجد صباحا، وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض عامل بمسجد للاعتداء من جانب أحد الأشخاص.

 


وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين إصابة عامل المسجد بجرح نتيجة الاعتداء عليه بقطعة زجاج على يد مريض نفسى، بسبب اعتراض المتهم على إغلاق المسجد فى الصباح وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهمين بقتل مزارع بسبب خصومة ثأرية بالبدرشين

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

مشاجرة

6 أكتوبر

أمن الجيزة

مريض نفسي




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة