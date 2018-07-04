مريض نفسى يعتدى على عامل بسبب إغلاق مسجد فى أكتوبر

اعتدى مريض نفسى على عامل بأحد المساجد فى أكتوبر، وأصابه بجرح باستخدام قطعة زجاج، لاعتراضه على إغلاق المسجد صباحا، وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد تعرض عامل بمسجد للاعتداء من جانب أحد الأشخاص.



وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين إصابة عامل المسجد بجرح نتيجة الاعتداء عليه بقطعة زجاج على يد مريض نفسى، بسبب اعتراض المتهم على إغلاق المسجد فى الصباح وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.