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مدير مرصد الزلازل: 5 هزات أرضية ضربت الأردن فى ساعتين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:34 م
مدير مرصد الزلازل: 5 هزات أرضية ضربت الأردن فى ساعتين زلزال ـ أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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قال مدير مرصد الزلازل الأردنى، محمود القريوتى، إن شمال الأردن شهد اليوم 5 زلازل فى أقل من ساعتين وذلك فى الجهة المقابلة لبحيرة طبريا.

 

وأكد القريوتي فى تصريحات لوكالة "عمون" الأردنية الرسمية، أنه تم تسجيل الزلزال الخامس وهو بقوة ٤.١ والرابع بقوة ٣.٢ على مقياس ريختر ، أما الثالث بقوة ٣.٢ ريختر سجل.

 

وكان زلزالين ضربا المملكة فجر الأربعاء، من الجهة المقابلة لبحيرة طبريا، وشعر به أهالي محافظة اربد والمناطق الشمالية ، ولا تعتبر هذه الزلازل هزات أرضية ارتدادية كما يشاع، وإنما زلال.


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