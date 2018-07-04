محلل: ضغوط بيعية على الأسهم القيادية من المستثمرين العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

قال صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لم يستطع أن يتمسك بمكاسب بداية جلسة اليوم ليخسر 111 نقطة مع نهاية الجلسة بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب خاصة على الأسهم القيادية مثل شركتى السويدى إليكتريك والشرقية للدخان ليستمر الأداء العرضى المتذبذب للمؤشرات خلال الفترة الماضية الذى يتحرك فى نطاق 16000 -16600 نقطة مع ضعف أداء أسهم البنك التجارى الدولى خلال الفترة الحالية وعدم التداول على أسهم جلوبال تليكوم لجلستين لتستمر السيولة فى الانكماش بشكل كبير خلال الأسبوع الحالى.

وأضاف حيدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البورصة فى الوقت الحالى تفتقد بشدة لأى محفزات سواء اقتصادية أو على صعيد الأخبار الإيجابية على الأسهم وهو ما انعكس بشدة على تراجع معدلات السيولة المتداولة لذلك فأنه يلوح فى الأفق استمرار ذلك الأداء العرضى المتذبذب على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن معظم المستثمرين يلجئون فى تلك الفترة إلى المضاربات مع تقليل المراكز الاستثمارى فى الأسهم التى حققت لهم ربحية جيدة والابقاء على مزيد من السيولة داخل المحفظة أملا فى ضخها مرة أخرى فى السوق مع عودة الانتعاش مرة أخرى.