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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:58 م
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محكمة يابانية ترفض تعليق أنشطة مفاعلين نووين وسط البلاد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:42 م
محكمة يابانية ترفض تعليق أنشطة مفاعلين نووين وسط البلاد مفاعل نووى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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قضت محكمة يابانية عليا، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقدمة بشأن تعليق أنشطة مفاعلين نوويين في أحد محطات وسط اليابان، لتطيح بذلك بحكم محكمة أدنى لصالح السكان المحليين الذين زعموا بأن المحطة معرضة للزلازل والكوارث الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكم الذي أصدره فرع كانازاوا في محكمة ناجويا العليا بشأن المفاعلين 3 و 4 في شركة كانساي للطاقة الكهربائية جاء بعد أن قضت محكمة مقاطعة فوكوي في مايو 2014 بعدم استئناف العمل في أول حكم من هذا النوع على محطات طاقة نووية يابانية منذ اندلاع أزمة فوكوشيما النووية في مارس 2011.

وقد استأنفت مفاعلات الماء المضغوط العمل في مارس ومايو الماضيين على التوالي بعد أن تم إقرار معايير السلامة الجديدة في مايو من العام الماضى فى أعقاب الانهيارات التي وقعت في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة جراء زلزال قوي وما تبعه من موجات تسونامى.

 


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