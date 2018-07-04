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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:25 م
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محاكمة إيهاب الفولى فى اتهامه بسب وقذف عصام الحضرى 1 سبتمبر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:35 م
محاكمة إيهاب الفولى فى اتهامه بسب وقذف عصام الحضرى 1 سبتمبر عصام الحضرى
كتب كريم صبحى
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حددت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار اشرف عاصم، 1 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الناقد الرياضى إيهاب الفولى بتهمة سب وقذف عصام الحضرى.

 

وقال محامى الحضرى فى دعواه أن المدعى عليه إيهاب الفولى، صرح فى إحدى القنوات الفضائية بأن حارس منتخب مصر عصام الحضرى، تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية مقابل إحضار لاعبى المنتخب للتسجيل مع الفضائيات فى غرفته الخاصة بالفندق، وكان يحصل على مقابل مادى عن ذلك أثناء مشاركة منتخب مصر فى مونديال روسيا.

 

وطالب محامى الحضرى، بمعاقبة الفولى بتهمة السب والقذف والتشهير.


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