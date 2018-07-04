محافظ القاهرة: تنظيم مؤتمر معا من أجل مصر احتفالا بمرور 1049 على إنشاء العاصمة

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن يوم الجمعة المقبل سيمر على إنشاء محافظة القاهرة 1049 عاما، و سيؤدى الصلاة فى مسجد محمد على بالقلعة، وعقد اجتماع "معا من أجل مصر" بقاعة الاحتفالات بجامعة عين شمس الأحد القادم، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام احتفالا بهذه المناسبة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء الجمعيات الأهلية، أنه سيتم توفير وحدات سكنية إلى سكان المنزلين المنهارين بحى الساحل.

ويقام الحفل بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وعز فرغل مدير الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.