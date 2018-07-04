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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد "داغستان" التعاون العلمى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:10 م
مجمع البحوث الإسلامية يبحث مع وفد "داغستان" التعاون العلمى الدكتور محى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى، بمكتبه صباح اليوم وفدًا من جمهورية داغستان برئاسة د.شهاب الدين محمد وكيل مفتى جمهورية داغستان، لبحث سبل الاستفادة من جهود الأزهر الشريف في التعاون العلمي والتدريب العملي للائمة والدعاة لديهم.
 
وبحث الجانبان خلال اللقاء حاجة جمهورية داغستان للبعثات الأزهرية لنشر المنهج الوسطي ومواجهة الأفكار المتشددة، بالإضافة إلى بحث تقديم المنح للطلاب الوافدين من داغستان للدراسة بالأزهر الشريف. 
 
وقال الأمين العام للوفد إن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على التعاون المثمر والفعّال مع جميع دول العالم لنشر الوسطية والاعتدال الفكري والمنهجي ومحاربة التطرف والإرهاب حول العالم، فرسالة الأزهر في هذا الشأن تاريخية ودور علمائه وجهودهم واقع ملموس في شتى المحافل الدولية.
 
أضاف عفيفي أن الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب يولى الطلاب والأئمة الوافدين عناية خاصة واهتماما كبيرا ؛ لكونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم ينقلون رسالته ويمثلون حلقة الوصل بين علماء الأزهر وطلاب العلم في كل أنحاء العالم.
 
من جانبه أبدى الوفد الداغستاني شكره وتقديره للأزهر الشريف، مؤكدا على أهمية التعاون للاستفادة من خبرات وجهود علماء الأزهر الشريف فى مختلف  المجالات العلمية والدعوية، سواء من خلال تعليم أبنائهم فى الأزهر أو من خلال تدريب الأئمة لديهم على أيدى علماء الأزهر.
 

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الازهر الشريف

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