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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:09 م
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متحدث الحكومة البريطانية قلق بشأن هدم إسرائيل قرية خان الأحمر فى الضفة الغربية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:08 م
متحدث الحكومة البريطانية قلق بشأن هدم إسرائيل قرية خان الأحمر فى الضفة الغربية خان الأحمر
كنب هيثم سلامة
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أعرب أدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقه بشأن هدم قرية خان الأحمر فى منطقة الضفة الغربية، بعد إصدار السلطات الإسرائيلية قرارات بالهدم طالت القرية بحجة التحديث.  

وكتب أدوين صمويل عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة انستجرام، قائلاً:" تقلقني جدا أنباء هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية المحتلة".

وأضاف، "ويذهلني حقا مدى ما يمكن تبريره باسم "التحديث" و"الأمن" في حين أن التحديث والأمن يتحققان فعليا بترابط المجتمعات مع بعضها وليس بتفريقها عن بعضها".

أدوين صمويل
أدوين صمويل

 

 


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