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لافروف: من غير الواقعى انتظار خروج إيران من سوريا وتوقفها عن لعب دورها

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:43 م
لافروف: من غير الواقعى انتظار خروج إيران من سوريا وتوقفها عن لعب دورها لافروف
موسكو (أ ش أ)
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اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء أنه من غير الواقعى انتظار خروج إيران من سوريا وتوقفها عن لعب دورها فى الإقليم.

وقال وزير الخارجية الروسى - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "إن انتظار خروج إيران من سوريا وتوقفها عن لعب دورها فى الإقليم غير واقعى"، وأضاف ساخرا:" من المفترض أن تغادر إيران من كل مكان وتنغلق داخل حدودها وعندها سيحل النعيم فى كل مكان".

وأكد لافروف أنه من الواضح أن هذا غير واقعى على الإطلاق لأن حل مشكلات المنطقة دون مشاركة دولها الرئيسية بما فى ذلك إيران والسعودية والأردن ومصر وكثير غيرها غير ممكن حدوثه.

 


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