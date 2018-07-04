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كاتبة كويتية: الرئيس السيسى يسعى لإصلاح مصر والمحافظة على كرامة المصريين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:38 ص
كاتبة كويتية: الرئيس السيسى يسعى لإصلاح مصر والمحافظة على كرامة المصريين الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)
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قالت الكاتبة الكويتية أمينة العلى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ضحى بنفسه من أجل وطنه، يحاول منذ توليه مهام الرئاسة، إصلاح الدولة المصرية، والمحافظة على كرامة المصريين.

وقالت العلى – فى مقال نشرته اليوم الأربعاء بصحيفة "الأنباء" الكويتية – "إن الله سبحانه وتعالى رزق هذه الأرض الطيبة هدية، رئيسا للمصريين، يحاول إصلاح البلد، والمحافظة على كرامة المصريين، ويجتهد ليلا ونهارا، لكن البعض ممن هم أعداء مصر والعروبة، يلعبون على الوتر الحساس (غلو الأسعار) و(غلو المعيشة)، فعلينا ألا نسمع كلامهم، ونترك الرجل الذى ضحى بنفسه من أجل وطنه، حتى لا تكون النتيجة المزيد من التراجع لمصر".

وأكدت أنه رغم أن العنوان الرئيسى للإعلام المصرى هو (مصر تحارب الإرهاب)، إلا أنها أكثر دول العالم أمنا وأمانا، بل وتفوقت على الولايات المتحدة، وبريطانيا؛ وذلك وفقا للتقرير السنوى لمؤسسة (جالوب) الدولية.

واستعرضت العلى فى مقالها، ما خاضته مصر من حروب، سواء فى 1948، أو 1956، أو 1967، وصولا إلى انتصار أكتوبر 1973، وما حملته للدولة المصرية من ديون، بالإضافة إلى تجمع عصابات داخل مصر وخارجها، واقتحام السجون، وتهريب المجرمين، وتدمر المنشآت العامة خلال 2011، علاوة على احتلال المساجد، وحرق الكنائس، والسيطرة على الإعلام والهيئات العامة الرئاسية والحكومية على مدى اكثر من عام إبان حكم الاخوان، وهو ما أدى إلى تفاقم الديون بعد اغلاق المصانع وتدهور قيمة الجنيه، فضلا عن مساندة مجموعة كبيرة من دول العالم، إرهابا مسلحا ومنظما بدعم مادى ضخم، وبأعداد لم تر فى أى دولة، وهو ما ضاعف تكلفة مصر فى حربها على الارهاب.

واختتمت الكاتبة الكويتية أمينة العلى مقالها قائلة "الحل هو أن نتقى الله فى هذا البلد الأمين، ونتحمل حتى تهدأ الأمور، ونضع يدنا بيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى نصل إلى بر الأمان".

 


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