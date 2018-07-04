فيديو..شيف السفارة الفرنسية يحول الكشرى المصرى لطبق جديد

كنب هيثم سلامة

فى تحدٍ غريب والأول من نوعه، دخل شيف السفارة الفرنسية فى القاهرة تحدياً جديدا، لاستخدام مكونات الكشرى المصرى لطهى طبق جديد.

ونشرت السفارة الفرنسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو للشيف لودفيك، فى تحدى صناعة طبق جديد من مكونات طبق الكشرى المصرى.

وعلقت السفارة على الفيديو، قائلة:" بعد أن أعاد اكتشاف الطعمية، أطلق شيف السفارة الفرنسية تحدياً جديدا يمثل نقطة التقاء بين المطبخ المصري والمطبخ الفرنسي.. استخدام نفس مكونات الكشري من دون أية إضافات لعمل طبق جديد ! الشيف لودفيك يشرح لكم كل شيء".