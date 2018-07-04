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فيديو.. أقارب فتاة المترو المنتحرة: متزنة نفسيًا وذهبت للموت بإرادتها

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:17 ص
فيديو.. أقارب فتاة المترو المنتحرة: متزنة نفسيًا وذهبت للموت بإرادتها جيران وأقارب فتاة المترو المنتحرة
كتب محمود عبد الراضى
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تحدث أقارب جيران فتاة المترو المنتحرة عن أسباب انتحارها، مؤكدين أن أسرتها يتمتعون بسمعة طيبة، وكانوا يعاملونها بشكل طيب.

وقال "أشرف.ص" جار "أميرة.ى" فتاة المترو المنتحرة، للآسف لا أحد يعرف السبب الحقيقى وراء انتحارها، مضيفاً لـ"اليوم السابع"، أن الفتاة متزنة نفسياً وذهبت للموت بكامل إرادتها.

 

وكانت شركة المترو أكدت أن قائد القطار رقم 124 فوجئ أثناء دخوله محطة مارى جرجس بالخط الثانى بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان، بإلقاء إحدى الفتيات فى العشرينات من عمرها بنفسها أمام القطار، مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.

 

وقالت شركة المترو وفق بيان صحفى، إنه تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق، وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة مارى جرجس لمعاينة الحادث.


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