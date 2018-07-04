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فى إحتفال السفارة الأمريكية بيوم الاستقلال..القائم بالأعمال: الإقتصاد المصرى قوى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:50 م
فى إحتفال السفارة الأمريكية بيوم الاستقلال..القائم بالأعمال: الإقتصاد المصرى قوى توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية
كتبت إنجى مجدى
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استضافت السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الأربعاء، حفلا كبيرا بمناسبة يوم الاستقلال والمعروف بالرابع من يوليو، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة وسفراء وممثلى الدول الأجنبية فى مصر.

وفى كلمته بمناسبة الاحتفال، قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، إن إحتفالية هذا العام تكرم العديد من السيدات الأمريكيات الملهمات فى كافة المجالات مثل هيلين كيلر وروزا باركز وسيرينا ويليامز وإميليا هارت. مضيفا "جميع أولئك السيدات هن بطلاب بالنسبة لنا ويمثلن القيم الأمريكية.

 

وتحدث جولدبرجر عن المرأة المصرية الملهمة مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تعمل مع الحكومة المصرية لدعم المصريات الملهمات كما أشار إلى الصداقة القوية التى تجمع القاهرة وواشنطن والتى تنعكس فى العديد من أوجه التعاون والعلاقات العسكرية والأمنية والإقتصادية والثقافية.

 

ووصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية، الإقتصاد المصرى بأنه إقتصاد قوى وينمو بشكل جيد. وأشار إلى أن السفارة أطلقت 9 برامج بالتعاون مع وكالات ومنظمات غير حكومية مصرية، فضلا عن رعاية برامج للتعليم وتقديم منح عبر هيئة فولبرات.


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