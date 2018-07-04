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الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:45 ص
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عجوز أمريكية تقتل ابنها بالرصاص لاعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:26 ص
عجوز أمريكية تقتل ابنها بالرصاص لاعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين الشرطة الأمريكيه- أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 92 عاما للاشتباه فى أنها قتلت ابنها البالغ من العمر 72 عاما بالرصاص بسبب اعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين.

وقال مسؤولون قضائيون إن الشرطة اعتقلت آنا ماي بليسينج يوم الاثنين من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنها والواقع في ضواحي مدينة فينيكس، مع إمكانية الإفراج عنها بكفالة قدرها نصف مليون دولار.

وأفاد بيان مكتوب من مكتب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا أمس الثلاثاء أن بليسينج أبلغت المحققين بعد اعتقالها بأنها خبأت مسدسين في ثوبها وواجهت ابنها في غرفته حيث أطلقت عليه عدة طلقات.

وأوضح المكتب أنها أبلغت المحققين أيضا أنها حاولت تصويب المسدسين نحو رفيقة ابنها البالغة من العمر 57 عاما لكنها تمكنت من إبعاد المسدسين عنها.

وقالت بليسينج أيضا للمحققين إنها ذهبت لمواجهة ابنها بسبب اعتزامه نقلها إلى دار رعاية المسنين لأن من الصعب العيش معها حسب قوله.

وقالت إنه يتعين إنهاء حياتها بسبب ما فعلته، وإنها كانت تنوى الانتحار بعد الواقعة.

وقالت الشرطة إنها زارت المنزل من قبل بسبب شجار بين بليسينج وابنها.


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