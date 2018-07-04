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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:24 م
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طهران تتخذ تدابير لمواجهة نقص فى التغذية الكهربائية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:38 م
طهران تتخذ تدابير لمواجهة نقص فى التغذية الكهربائية احتجاجات فى طهران بعد نقص الخدمات فى مختلف القطاعات - أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت سلطات طهران، اليوم الأربعاء، تدابير موقتة لمواجهة نقص فى التغذية الكهربائية، ودعت الناس إلى توفير الطاقة، بعد تعديل ساعات العمل فى الإدارات وتقنين التيار عبر الأحياء.

وابتداء من السبت (اليوم الاول للاسبوع في ايران) وحتى 22 يوليو (اليوم الاخير من شهر تير الفارسى)، ستفتح الإدارات من الساعة 6،00 الى الساعة 14،00، كما ذكرت وكالة إرنا الرسمية للانباء نقلا عن توجيه لمحافظ طهران.

ويطبق التدبير على الأجهزة الحكومية والجامعات والهيئات التربوية التى تعمل فى هذه الفترة من العطلات المدرسية، وعلى مختلف المؤسسات العامة، كما آوضحت الوكالة الايرانية.

 


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