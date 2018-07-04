ضبط 35 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 35 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، ومواد مخدرة خلال حملة شنتها لضبط الخارجين على القانون.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، وإمبابة، عن تنفيذ 115 حكما قضائيا، وضبط 53 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

واستهدفت الحملة أيضا إزالة الإشغالات بعدة مناطق منها المنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم تحرير 470 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.