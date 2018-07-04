ضبط محاسب يتاحر بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكن العميد مجدى عوض رئيس قسم مباحث الاموال العامة بمديرية أمن الغربية والقوة المرافقة لة تحت اشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وخاصة فى جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه وباسعار السوق السوداء بالخالفه للقانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

كانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الاموال العامه بالمديرية اكدتها التحريات بقيام السيد .ع .ع .ج محاسب – مقيم بقرية شبرا ملس – مركز زفتى ، بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى خارج المنافذ الرسمية وشراء باسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقر لممارسة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار موافقة محافظ البنك المركزى ورئيس نيابة مركز زفتى تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك وضباط فرع البحث الجنائى بزفتى تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهم بمحل إقامته أثناء تعامله بالنقد الأجنبى بيعاً وشراء بأسعار السوق السوداء وبحوزته 3900 دولار أمريكى و1795 يورو و1200 جنيه استرلينى و7500 ريال سعودى و50 درهما اماراتيا و45900 جنيه من العملات الوطنية و2 ماكينة عد نقود و2 ألة حاسبة و4 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المضبوطة.. وأنها متحصلة من نشاطه الإجرامى بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليها.

تحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة وتولت النيابه العامة التحقيق.